Marchetti: "Oggi primo contatto tra il Milan e l'agente di Hojlund. La chiave nel prezzo di riscatto"

Aggiornamenti di mercato su Rasmus Hojlund che arrivano dall'esperto di mercato di Sky, Luca Marchetti. Ecco le sue parole:

"Sì. Possiamo dire che è lui il prescelto del Milan perché si è avviata una interlocuzione seria. C'è stato il primo contatto diretto tra il Milan e l'agente del giocatore. Si dovrà entrare nel dettaglio ma il ragazzo non ha mai chiuso al Milan, anzi. Ascolterà con grande attenzione e una buona predisposizione quel che avrà il Milan da dire. Ha stima di Allegri, sa che è una grande squadra anche se non fa le coppe. Credo che un'iniezione di fiducia sia necessaria per lui. La chiave è il prezzo del diritto di riscatto: se sono confermate le indiscrezioni, a 35-40 milioni di euro comincia a diventare un affare interessante".

Meglio Hojlund di Vlahovic

"C'è anche un fattore economico: per Vlahovic a parte il costo del cartellino c'è anche un ingaggio molto alto".