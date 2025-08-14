Non solo il Leeds su Okafor. Mourinho pensa allo svizzero per il suo Fenerbahçe

di Gaetano Mocciaro

Non solo il Leeds United su Noah Okafor. Secondo quanto riportato da Sky c'è anche il Fenerbahce di José Mourinho tra i club interessati all'attaccante svizzero.

Rientrato dal prestito al Napoli, Okafor è stato protagonista di un pre-campionato molto buono, nel quale ha segnato 4 reti. 25 anni, è arrivato al Milan nell'estate del 2023, acquistato dal Salisburgo per 15 milioni di euro. 
 