Il Leeds guarda in casa rossonera: inglesi interessati a Noah Okafor

Secondo quanto riferisce The Athletic, il Leeds sarebbe interessato all'attaccante del Milan Noha Okafor. Per il momento non ci sono stati contatt ufficiali e non c'è ancora nessuna trattativa tra i due club, ma lo svizzero è uno dei profili che gli inglesi stanno tenendo d'occhio in quest'ultima parte del mercato estivo. Okafor ha giocato in prestito gli ultimi mesi della scorsa stagione al Napoli, vincendo lo scudetto. A gennaio era stato anche ad un passo dal Lipsia, ma l'affare saltò dopo le visite mediche dell'ex Salisburgo.

In queste ultime due settimane di mercato, il Leeds, che pochi giorni fa ha affrontato il Milan in amichevole a Dublino (1-1 il risultato finale), punta a rinforzare il suo reparto offensivo e tra i nomi nella lista dei dirigenti inglesi c'è appunto anche Okafor, autore di un buon pre-campionato con la squadra rossonera.

