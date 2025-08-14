MN - Magni va al Cesena e cambia agente: entra a far parte della GR Sports di Riso

MN - Magni va al Cesena e cambia agente: entra a far parte della GR Sports di RisoMilanNews.it
Oggi alle 19:28Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

È fatta per il passaggio di Vittorio Magni, classe 2006, al Cesena. Apprende la redazione di MilanNews.it che il terzino italiano, che quest'estate ha lavorato con Allegri, andrà a giocare in Serie Bin prestito con diritto di riscatto. Contestualmente ha cambiato procura, passando alla GR Sports di Giuseppe Riso.

di Antonio Vitiello.