MN - Magni va al Cesena e cambia agente: entra a far parte della GR Sports di Riso
MilanNews.it
È fatta per il passaggio di Vittorio Magni, classe 2006, al Cesena. Apprende la redazione di MilanNews.it che il terzino italiano, che quest'estate ha lavorato con Allegri, andrà a giocare in Serie Bin prestito con diritto di riscatto. Contestualmente ha cambiato procura, passando alla GR Sports di Giuseppe Riso.
di Antonio Vitiello.
