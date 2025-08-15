Di Francesco: "Camarda deve migliorare, ma vedo potenzialità"

Il Lecce scenderà in campo venerdì contro la Juve Stabia in occasione del Primo Turno di Coppa Italia. Chi vincerà lo scontro, sfiderà nel turno successivo la vincente della gara tra Milan e Bari che verrà disputata a San Siro domenica sera. Nel pomeriggio di giovedì, il tecnico dei pugliesi Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la squadra di Castellammare di Stabia allenata da un ex rossonero come Ignazio Abate.

Le parole di Di Francesco sui suoi attaccanti, sia Krstovic che Francesco Camarda: "Krstovic? La situazione è stata più volte palesata, è a conoscenza di tutti. Questo non significa che anche lui non possa essere impiegato dal primo minuto. Sappiamo benissimo che il mercato può andare in determinate direzioni. Attualmente è un nostro calciatore, lo valutiamo per partire dall'inizio in questa partita e in campionato. Di Camarda non posso che parlare bene, dimostra di avere un'età differente. Chiaramente deve migliorare, ma vedo grandi potenzialità. Sono molto contento in questo momento di poter allenare sia Krstovic che Camarda"