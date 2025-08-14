Dall'Inghilterra: Nottingham-Milan, trattativa per Musah. Giocatore favorevole al trasferimento

di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce l'edizione online del Telegraph, il Nottingham Forest ha avviato una trattativa con il Milan per l'acquisto di Yunus Musah, che è favorevole ad un trasferimento in Premier League. 

Nuno Espirito Santo, allenatore del Nottingham, vuole almeno altri quattro giocatori prima della chiusura del calciomercato: con il Forest che si prepara al ritorno nel calcio europeo per la prima volta in quasi 30 anni, il tecnico portoghese è desideroso di aggiungere più qualità e profondità alla sua rosa.