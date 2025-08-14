Negli ultimi 10 anni il Milan ha ricavato quasi 200 milioni dalle cessioni in Italia
Nel corso di questa sessione di calciomercato il Milan si è mosso tanto non solo sul fronte delle entrate ma anche e soprattutto su quello delle uscite, registrando ricavi storici per il club rossonero. Sono infatti tanti i giocatori che hanno salutato il Diavolo, chi per intraprendere una nuova avventura all'estero, chi invece per continuare in Italia.
Il dato sarà sicuramente da aggiornare, anche perché in ballo ci sono diversi milioni di obbligo di riscatti, ma calcolando le cessioni fatte in Italia negli ultimi 10 anni, il Milan si posiziona di poco fuori la top10 con circa 183 milioni di euro di ricavi.
