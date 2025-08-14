Progetto Milan Futuro: dall'Ascoli ecco Mattia Piermarini a titolo definitivo

Nuovo arrivo in casa rossonera per il Progetto Milan Futuro: ecco Mattia Piermarini, difensore classe 2006 che arriva a titolo definitivo dall'Ascoli. Questo il comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Piermarini, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Il difensore, nato nel 2006 arriva da Ascoli Calcio 1898 FC e ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".