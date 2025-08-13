MN - Athekame in Italia domattina: poi le visite mediche

Oggi alle 20:23Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

È fatta per Zachary Athekame al Milan: il terzino arriva per circa 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura vendita.

Apprende la redazione di MilanNews.it che lo svizzero arriverà in Italia domattina poco prima delle 11 a Linate: in giornata svolgerà le visite di rito prima della firma sul contratto.