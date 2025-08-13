Fabrizio Romano: "Oggi mi risulta un incontro tra Milan e gli agenti di Hojlund"

Il Milan continua a lavorare su Rasmus Hojlund, giovane attaccante del Manchester United. Fabrizio Romano, in un video sul suo canle YouTube, racconta le ultime sulla trattativa. Queste le sue parole:

“Resta in piedi la vicenda di Rasmus Hojlund. Oggi c’è stato un contatto diretto: mi risulta un incontro tra Milan e gli agenti di Hojlund. Si inizia ad entrare nel vivo. Cosa vuol dire questo incontro? Che lato giocatore si inizia ad aprire una porta in modo importante. Voglio chiarire una cosa che è importante in questa vicenda: Hojlund non ha mai rifiutato il Milan, non ha mai detto no al Milan. Hojlund ha detto: “Voglio restare allo United”. Il Manchester era il suo sogno ed è riuscito ad andarci, probabilmente anche troppo presto nella sua carriera, con tante pressioni e una situazione difficile non per colpa sua. Ma Hojlund ha questo desiderio di far bene a Manchester, ma fino all’ultimo vuole combattere per la maglia del Manchester United. Ma non ha detto no al Milan, ha voluto combattere fino all’ultimo per il Manchester United. Ed ha intenzione di farlo anche nei prossimi giorni. Non mi risulta che si faccia oggi, domani o in queste ore. Hojlund vuole ancora un po’ di tempo ma inizia ad aprire una porta al Milan. I contatti con gli agenti vuol dire iniziare a discutere di numeri. Il Milan lato club sta già ragionando con degli intermediari da giorni: 6 milioni di prestito, diritto di riscatto a 45 con il Milan che cercherà di abbassarlo un po’. Diciamo che queste sono le cifre. Ma lato giocatore c’è ancora da lavorare sul contratto, sull’ingaggio e tutto il resto. Vediamo come procede".