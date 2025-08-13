Dalla Francia: Milan, occhi su Mario Stroeykens dell'Anderlecht

Oggi alle 20:39Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce FootMercato il Milan ha messo gli occhi su Mario Stroeykens, classe 2004 dell'Anderlecht. Il fantasista belga nella scorsa stagione ha collezionato 39 partite, con 5 gol e 7 assist.

Viene valutato dall'Anderlecht una decina di milioni di euro.