Verso Milan-Bari, Gazzetta: "Allegri squalificato. Leao davanti con Pulisic, in mediana fuori Modric"
In merito alla probabile formazione del Milan per il primo match ufficiale della stagione contro il Bari valido per i 32esimi di Coppa Italia e in programma domenica sera a San Siro, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Allegri squalificato. Leao davanti con Pulisic, in mediana fuori Modric". Max Allegri, che non sarà in panchina in quanto deve scontare una squalifica rimediata ai tempi della Juventus, dovrebbe schierare il suo Milan con il 3-5-2.
Scelte quasi obbligate in difesa visto che De Winter è appena arrivato e quindi spazio dal primo minuto a Tomori, Gabbia e Pavlovic. In mezzo al campo non dovrebbero partire dal primo minuto Jashari e Modric, dunque ci saranno Loftus-Cheek, Ricci e Fofana. Sulle fasce, a destra ci sarà Saelemaekers e a sinistra Estupinan. In avanti, invece, la coppia di attaccanti dovrebbe essere quella composta da Pulisic e Leao.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan