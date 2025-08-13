Sky - Milan, fatta per Athekame. Il terzino atteso domani in Italia

Oggi alle 20:11Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, è fatta per Zachary Athekame dallo Young Boys. Il terzino svizzero è atteso domani in Italia per le visite mediche di rito.