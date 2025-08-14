Milan, per Adli ci sono interessamenti da Ligue 1 e Sassuolo ma per ora nulla di concreto

Il Milan continua a lavorare non solo sul fronte del nuovo centravanti, ma anche su quello delle uscite. In particolare, i rossoneri devono trovare una nuova sistemazione ad alcuni esuberi che non fanno più parte del progetto tecnico del Diavolo, come Ismael Bennacer e Yacine Adli. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l'algerino continua ad avere richieste dall’Arabia, ma al momento non ha ancora aperto alla destinazione.

Per quanto riguarda invece il centrocampista francese, che in queste settimane si sta allenando con il Milan Futuro, ci sono interessamenti dalla Ligue 1 e anche dalla Serie A: sulle sue tracce c'è infatti il Sassuolo, fresco di promozione nel massimo campionato italiano. Per ora però sull'ex Bordeaux, che ha giocato la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina, non c'è ancora nulla di concreto.

