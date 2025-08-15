Fabregas chiarisce i ruoli: "Morata non è mio amico"

Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia che nel corso del weekend il suo Como gicoherà in casa contro il Sudtirol. Diverse le domande sul nuovo arrivo Alvaro Morata, una anche incentrata al presunto rapporto di amicizia da cui però il tecnico spagnolo ha preso le distanze per una questione di distinzione dei ruoli all'interno della squadra. La domanda e la risposta dell'allenatore del Como, riportata dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Spesso ha detto di non poter essere amico dei suoi giocatori. E con Morata?

"Non è mio amico. Quando è uscito dal Chelsea non l'ho più sentito, solo dei complimenti. Anche se fosse mio amico, oggi non lo è. Abbiamo una grande relazione, abbiamo condiviso due anni al Chelsea e in Nazionale, è un ragazzo incredibile e con un grande cuore. Grande umiltà e senso del lavoro, porterà tanto ai ragazzi. Non sono preoccupato della nostra relazione, lui vuole fare bene, tanto merito per quello che ha fatto. Ha lasciato più del 60% dello stipendio là, e questo dice tanto. Mi dice tanto della sua mentalità, di quello che farà. Non mi ha promesso quanti gol farà ma tantissimo lavoro e positività. Segnale per me e i ragazzi".