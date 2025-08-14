VIDEO MN - L'arrivo di Athekame alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan

Oggi alle 11:19News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Francesco Finulli

Dopo essere atterrato in tarda mattina a Linate, Zachary Athekame, nuovo acquisto rossonero, è arrivato presso la clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito con il Milan. Nel pomeriggio, poi, il terzino destro svizzero è atteso in sede in via Aldo Rossi per la firma del contratto.

Ricordiamo che il giocatore arriva a titolo definitivo dallo Young Boys per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.