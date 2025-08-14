Jashari: "Ruolo preferito? Deciderà Allegri dove schierarmi. Ecco come voglio aiutare la squadra"

Intervenuto in conferenza stampa, Ardon Jashari ha dichiarato sul suo ruolo e sul suo modo di giocare:

In che ruolo ti vedi meglio?

"Deciderà Allegri dove schierarmi. In mezzo al campo ci sono tante rotazioni, quindi serve fare più ruoli. Vedremo come vorrà giocare Allegri. Io posso giocare anche da numero 10 o da numero 6, deciderà l'allenatore".

Ti senti un vincente? Il tuo amico Xhaka ti ha aiutato in questo?

"Xhaka ha avuto una grande carriera ed è ancora un grande giocatore. Ho imparato tanto da lui, siamo cresciuti con la stessa grinta e fuoco dentro. Diamo sempre tutto, quando siamo in campo vogliamo vincere sempre. Voglio dare il mio contributo e trasmettere il mio fuoco alla squadra. Spesso vince la squadra che lo vuole di più".

Per te è più importante attaccante o difendere?

"Aiuterò la squadra in entrambe le fasi. Farò assist e poi difenderò con il fuoco che ho dentro. La prima cosa è non concedere gol, poi davanti abbiamo la qualità per segnare. Voglio aiutare la squadra sia in fase difensiva che in quella offensiva".

Vuoi segnare di più e fare più assist?

"Ogni giocatore ama fare gol e assist. Io cercherà di aiutare la squadra in entrambe le fasi, poi penserò a gol e assist. Non è importante se faccio gol io o i miei compagni, l'importante è vincere".

