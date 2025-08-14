Jashari racconta: "Il mio idolo era Pirlo. Abbiamo anche una storia simile..."

vedi letture

Ardon Jashari, intervenuto oggi in conferenza stampa a Casa Milan, ha raccontato:

Quando tifavi Milan chi era il tuo idolo?

"Il mio giocatore preferito del Milan era Pirlo. Ho una storia simile a lui, ha iniziato da numero 10 e pure io. Poi è arrivato qui e ha giocato dai playmaker. Anch'io ho iniziato da trequartista e ora gioco più indietro. E' stato una grande fonte di ispirazione per me. Ovviamente siamo giocatori diversi, io metterò in campo il mio stile di gioco".

Com'è giocare con Modric?

"In questo club ci sono stati giocatori fantastici e sono orgoglioso di indossare la loro stessa maglia. Modric ha tanta esperienza, questo mi può aiutare tanto ogni giorno. Cercherò di divertirmi e godermi di giocare con lui e poi cercherà di crescere con lui".

C'è qualche compagno che ti ha colpito particolarmente?

"La cosa che mi ha colpito di più è l'armonia che c'è tra squadre, allenatore e staff. La prima volta che ho visto Modric di fianco a me è stato incredibile, fa dei piccoli gesti che ti facilita in campo".

