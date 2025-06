Tuttosport: "Clamoroso Gimenez: potrebbe lasciare i rossoneri dopo sei mesi"

"Clamoroso Gimenez: potrebbe lasciare i rossoneri dopo sei mesi": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan sta cercando un nuovo attaccante sul mercato e questo sta facendo nascere parecchi dubbi sul futuro di Santiago Gimenez, grande colpo di mercato di gennaio del Diavolo che ha investito più di 30 milioni di euro per strapparlo al Feyenoord. I primi mesi del messicano in Italia non sono stati però semplici e ora la sua avventura milanista rischia già di concludersi.

Negli ultimi giorni, sono stati accostati diversi centravanti al Milan come Mateo Retegui (Atalanta), Darwin Nunez (Liverpool) e Dusan Vlahovic (Juventus). Tutti profili di alto livello che arriverebbero a Milanello per fare i titolari. Se dovesse quindi sbarcare a Milanello uno di loro, a quel punto sarebbe Gimenez a finire in panchina come alternativa di lusso, con il rischio di giocare poco dato che il Diavolo non disputerà le coppe europee.