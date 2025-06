Juventus, Cambiaso allontana le voci di mercato: "Nessuna chiamata da Allegri, non ho mai chiesto di andare via"

Intervista ad Andrea Cambiaso questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il laterale della Juventus, al centro dei rumors di mercato e cercato anche dal Milan di Allegri, ha risposto così ai rumors: "Io non ho ricevuto chiamate, magari i miei agenti sì. Di sicuro nella vita c’è solo la morte, però io sono felice qua. Con Tudor non ho parlato ma so che la società e il mister stravedono per me. Sento la fiducia di tutti, sto bene a Torino e non ho mai chiesto di andare via".

Su un'eventuale nuova chiamata del Manchester City Cambiaso ha smentito tutto: "Guardiola non mi ha chiamato". Infine, una battuta sul progetto bianconero: "Dal punto di vista personale e mentale ho fatto grandi progressi. È una stagione difficile anche per me, la seconda parte non è andata come avrei voluto, ma ora mi sono messo tutto alle spalle. Ora mi sento bene e la condizione crescerà con le partite. Ho avuto problemi fisici che mi hanno condizionato pesantemente, ma nulla di più. Ho 25 anni e gioco nella Juventus, altri problemi non ne ho".