S.Rossi: "Non è vero che litigavo con tutti. Bucchi? Ecco perchè mi sono arrabbiato"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere rossonero Sebastiano Rossi ha parlato così del suo carattere: "Se ero un portiere freddo o caldo? Molto freddo, anche se c’è chi sostiene il contrario. Ancora dicono che litigavo con tutti. Non è vero. L'episodio con Bucchi? È successo una volta. Sa quante partite ufficiali ho fatto col Milan? 330. Può succedere, questione di adrenalina. Mi sono incazzato, e sa perché? Dopo il gol su rigore di Nakata, Bucchi è venuto a prendersi il pallone dentro la mia porta. La mia. Non si fa così. Gli ho dato un colpetto, ho pagato, mi sono beccato cinque giornate, io non ho mai voluto perdere.

La guerra dei portieri al Milan nel 1999? Ma quale guerra, c’era un po’ di alternanza. C’è sempre stata. Allora, chiariamo: io non ho fatto la guerra a nessuno. C’erano competizione e rivalità, questo sì. Giocavamo sempre per vincere, io per non prendere gol, anche nelle partitelle di allenamento. Non c’era seduta che uno di noi non uscisse con una ammaccatura o un taglio: funzionava così ed era bellissimo. Mi sono sempre impegnato e divertito, anche quando andavo in panchina. Ero al Milan, con giocatori e allenatori straordinari".