Milan, il Bruges continua a sparare alto per Jashari. E così i rossoneri potrebbero cambiare obiettivo

Il Milan è al lavoro in questo momento per rinforzare soprattutto il centrocampo dopo la partenza di Tijjani Reijnders. E tra i nomi che i rossoneri stanno seguendo con grande attenzione c'è anche quello di Ardon Jashari, mediano classe 2002 del Bruges. Il club belga continua però a sparare alto e chiede 30 milioni di euro più bonus, una cifra ritenuta esagerata dai dirigenti di via Aldo Rossi. Per questo motivo, il Diavolo sembra orientato a guardarsi altrove e andare su altri centrocampisti. Uno potrebbe essere Granit Xhaka, l’altro una sorpresa nel corso delle prossime settimane. Lo riferisce Tuttosport.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di HNL, Jashari aveva parlato così di San Siro e di quella 'visita' al Milan di Allegri poco meno di 15 anni fa: "Da bambino sono andato a vedere Milan-Barcellona. Ero in cima al terzo anello e avevo 8 anni. Ma da quel giorno giocare a San Siro è sempre stato il mio sogno. Quest'anno ci sono stato da avversario. Ho alzato gli occhi e ho visto quell'imponente muro nero, la Curva Sud del Milan. Ero orgoglioso di essere lì".