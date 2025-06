Mercato Milan, il QS titola: "Da Bouaddi a Pasalic. Largo ai giovani"

In merito al mercato in entrata del Milan, l'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Da Bouaddi a Pasalic. Largo ai giovani". Il club di via Aldo Rossi sta cercando di portare a Milanello giocatori di esperienza come Modric e Xhaka, ma punta anche a ringiovinare il gruppo milanista e per questo sta seguendo con attenzione anche alcuni giovani talenti.

Tra questi ci sono per esempio anche Kevin Pasalic e Ayyoub Bouaddi: il primo è un difensore centrale classe 2007 che nell'ultima stagione ha giocato in Svezia con la maglia dell'U19 del Norrkoping, mentre il secondo è un centrocampista sempre del 2007 del Lille che quest'anno ha collezionato 36 presenze tra tutte le competizioni.