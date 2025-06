Mercato Milan: proposto Ciro Immobile per l'attacco rossonero

vedi letture

Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina, nelle scorse ore al Milan sarebbe stato proposto Ciro Immobile, ex centravanti della Lazio che ora milita in Turchia con la maglia del Besiktas. Il giocatore italiano potrebbe sbarcare a Milanello a fare la prima punta di scorta alle spalle di Santiago Gimenez o di uno di quei nomi che vengono accostati al Diavolo nelle ultime settimane come Retegui, Vlahovic e Nunez.

Questi i numeri in questa stagione di Immobile con la maglia del Besiktas:

PRESENZE SUPER LIG: 30

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE QUALIFICAZIONI EUROPA LEAGUE: 2

PRESENZE TURKIYE KUPASI: 2

PRESENZE TFF SUPER KUPA: 1

PRESENZE TOTALI: 41

MINUTI IN CAMPO: 2702'

GOL: 19

AMMONIZIONI: 8