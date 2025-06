La Gazzetta sul Milan: "Un Diavolo in vendita. Chukwueze in vetrina, Hernandez e Musah con le valige pronte"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così sul Milan: "Un Diavolo in vendita. Chukwueze in vetrina, Hernandez e Musah con le valige pronte". Sono diversi i giocatori rossoneri che potrebbero lasciare il club di via Aldo Rossi questa estate dopo Kalulu, che è stato riscatto dalla Juventus, Reijnders, passato nei giorni scorsi a titolo definitivo al Manchester City, e Pellegrino, ceduto al Boca Juniors.

Tra questi c'è per esempio Samuel Chukwueze, reduce da una stagione piuttosto deludente. In uscita ci sono poi anche Theo Hernandez e Yunus Musah, così come Emerson Royal che era stato ad un passo dalla cessione già a gennaio prima di farsi male al polpaccio. Ci sarà poi con ogni probabilità una partenza in difesa dove non mancano gli estimatori per Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Tra coloro che potrebbero salutare ci sono poi quei giocatori che rientreranno a Milanello dai rispettivi prestiti, ma il loro futuro sarà comunque lontano dal club via Aldo Rossi: si tratta di Ismael Bennacer, Yacine Adli, Noah Okafor e Tommaso Pobega.