Xhaka vuole il Milan. Rossoneri disposti a mettere sul piatto poco più di 10 milioni

Il nome di Granit Xhaka è finito nel mirino del Milan, ma la trattativa per portare il centrocampista svizzero a San Siro è tutt'altro che semplice e dipende da un delicato equilibrio economico. La questione fondamentale è chiara: quanto è disposto a investire il club rossonero? E quanto valuta il Bayer Leverkusen il cartellino del suo regista?

Le risposte a queste due domande, scrive La Gazzetta dello Sport saranno decisive per il destino di un'operazione che, sulla carta, è intrigante per il profilo tecnico e l'esperienza del giocatore, ma che deve seguire le linee guida imposte dalla proprietà: investimenti sostenibili, soprattutto quando si parla di calciatori con un'età avanzata e senza una prospettiva di futura rivendita.

Xhaka, classe ’92, potrebbe rappresentare un’eccezione accettabile, ma solo se il costo rientra nei parametri considerati adeguati da via Aldo Rossi: poco più di 10 milioni di euro. Una cifra che il Leverkusen potrebbe ritenere insufficiente, anche perché il club tedesco non ha urgenze di cassa. Dopo le cessioni milionarie di Tah, Frimpong e, a breve, di Wirtz, destinato al Liverpool per una somma vicina ai 150 milioni, le finanze sono già ben rinforzate. E Xhaka, con un contratto fino al 2028, non è certo sul mercato.

Tuttavia, il Milan può contare su un fattore importante: la volontà del giocatore. Se il centrocampista decidesse di spingere per un ritorno in un campionato di alto livello e accettare la sfida stimolante del Milan, allora in Germania potrebbero prendere in considerazione l'idea di accontentarlo. Un aiuto potrebbe arrivare anche da un incrocio di mercato: il Bayer ha mostrato interesse per Malick Thiaw, difensore rossonero in partenza, valutato non meno di 25 milioni. Da qui l'ipotesi di un'operazione su due fronti, con possibili sviluppi incrociati nelle prossime settimane