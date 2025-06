MN - Solari: "Devo essere sincero: un po' mi sorprende l'apertura di Xhaka al Milan"

Granit Xhaka apre al Milan. Il centrocampista svizzero è stato identificato come il futuro perno del centrocampo rossonero. Giocatore fatto e finito che può dare qualità, esperienza e personalità. ne abbiamo parlato con chi da anni è al seguito della nazionale elvetica, il collega Massimo Solari del Corriere del Ticino.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Massimo, Xhaka apre al trasferimento al Milan. Sorpreso?

"Devo essere sincero, un po' mi sorprende. Perché a Leverkusen ha finalmente concretizzato le sue ambizioni di vittoria, cosa che ad esempio non gli è riuscita all'Arsenal dove aveva anche un ruolo importante. Ha toccato l'apice a Leverkusen grazie a Xabi Alonso che lo ha investito nel ruolo di suo alter ego come mente in campo. Vero che la partenza dell'allenatore può averlo invitato a riflettere sul futuro e che al Bayer Leverkusen difficilmente potrà fare di più a livello di vittorie. E magari c'è anche un discorso di famiglia e carriera, riflessioni che vanno oltre lo sport. Diciamo che Milano come meta per una parte quasi finale della sua carriera è affascinante, tra l'altro ha fondato anche un brand di abbigliamento e Milano sotto questo aspetto è perfetta",

Xhaka e Jashari insieme sono complementari?

"Li abbiamo visti per la prima volta insieme nell'ultima amichevole contro gli Stati Uniti ed è andata benissimo. Chiaro, era pur sempre un'amichevole ma ha dato delle indicazioni interessanti e credo che per qualità e corsa Jashari possa ricoprire un ruolo complementare a Xhaka".