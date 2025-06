Milan, non solo Leoni: Tare interessato ad un altro giovane difensore italiano

Il Milan è pronto a ripartire dopo una stagione deludente e lo fa mettendo al centro della propria strategia di mercato la valorizzazione dei giovani italiani. L’obiettivo è chiaro: costruire un gruppo solido, futuribile, e più legato all’identità nazionale. In quest’ottica, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino due tra i talenti più promettenti del panorama nostrano: Giovanni Leoni e Niccolò Fortini.

Nome caldo quello soprattutto di Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina. Il giovane esterno, classe 2005, è reduce da un'ottima stagione in prestito con la maglia della Juve Stabia, dove ha dimostrato qualità e affidabilità. La Fiorentina, naturalmente, vorrebbe trattenerlo e blindarlo, ma l'interesse del Milan potrebbe far vacillare le certezze viola. Il Milan punta a rinforzare le fasce con elementi promettenti e Fortini rientra perfettamente in questa strategia.