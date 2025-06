Di Marzio: "Il Milan vorrebbe anche profili giovani e italiani, piace Comuzzo della Fiorentina"

In attesa di sbloccare alcune operazioni in uscita, il Milan continua a monitorare diversi profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, la società rossonera al momento non ha intenzione di aggiungere nuovi elementi ai quattro centrali già presenti. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in caso di una cessione.

Infatti, questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, stasera a Sky Sport 24:

"Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Alessandro Leoni, giovane difensore del Parma, sul quale c’è però da superare la concorrenza di altri club. Un’altra opzione è rappresentata da Comuzzo della Fiorentina, ma la valutazione elevata fatta dai viola rende la trattativa complicata. Il Milan resta dunque vigile, pronto a intervenire qualora si aprisse uno spiraglio sul fronte delle uscite".