De Cuyper tra Roma e Milan: il belga interessa ai giallorossi in caso di addio di Angeliño

Con il futuro di Angeliño ancora incerto, la Roma si muove sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno mancino e ha messo nel mirino Maxim De Cuyper. Il classe 2000 del Club Brugge è uno dei profili più apprezzati a livello europeo, tanto da essere seguito anche dal Milan, pronto a muoversi in caso di addio di Theo Hernandez.

I giallorossi lo considerano un potenziale titolare per la prossima stagione, ma l’operazione non si preannuncia semplice: la concorrenza è alta e il Brugge non intende fare sconti, chiedendo almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.