Milan, cosa fare con i prestiti che rientrano? Da Adli a Okafor, tutte le situazioni caso per caso

In questi giorni, il comunicato FIGC di marzo parla "dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025 per attivare le opzioni", le società di Serie A hanno il termine massimo entro cui decidere se attivare o meno le eventuali opzioni di riscatto previste nei contratti di prestito stipulati per la stagione 2024/25.

La Juventus ha sfruttato la prima finestra, dal primo a quattro giugno, per riscattare Kalulu, con l'operazione che poi è stata ufficializzata il cinque giugno, mentre tutti gli altri giocatori rossoneri in prestito verosimilmente faranno ritorno alla base. Se per restarci o meno è tutto da vedere, ma è quasi certo che le società che hanno beneficiato del prestito non eserciteranno il riscatto entro i termini prestabiliti ma al massimo proveranno ad imbastire una nuova operazione da zero. Vediamo nel dettagli chi tornerà alla base questa estate e quale potrà essere il suo futuro.

Alexis Saelemaekers: Probabilmente il migliore dei rossoneri in prestito la scorsa stagione per minutaggio accumulato e qualità delle prestazioni. La Roma ha provato a trattenere il belga, non c'era un diritto di riscatto, ma il Milan è rimasto fermo sulle sue posizioni: per arrivare all'esterno serviranno più di 20 milioni di euro. Allegri aspetta di vederlo a Milanello per valutarlo e non sarebbe una sorpresa se lo apprezzasse per la sua duttilità. Da capire se ci si potrà lavorare alla Cuadrado e arretrarlo sulla linea difensiva.

Yacine Adli: Pradé è stato chiaro, non verrà riscattato dalla Fiorentina. Anche perché il prossimo allenatore della Viola sarà Stefano Pioli, che già al Milan l'ha utilizzato col contagocce. Non ci sono dubbi che lui resterebbe più che volentieri in rossonero, da capire se può rientrare nei piani di Allegri. Il club prenderà in esame ogni proposta che dovesse arrivare a Casa Milan.

Ismael Bennacer: a Marsiglia è tornato a fare bene, ma non con continuità. Qualche problema fisico non l'ha fatto esprimere al meglio ma Roberto De Zerbi è comunque contento dell'ex Empoli. I due club stanno già parlando per trovare una soluzione, anche se qua un possibile ostacolo è rappresentato dall'ingaggio di Isma: i 4 milioni che percepisce sono troppi per il Marsiglia. Una volta superato questo nodo potrà sicuramente fare ritorno al Velodrome.

Noah Okafor: a gennaio è andato al Napoli per sostituire Kvaratskhelia, ma il suo apporto è stato minimo se non insignificante. Ovviamente De Laurentiis non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e lo svizzero farà ritorno a Milanello. Con Leao e Pulisic ancora in rossonero difficilmente accetterà nuovamente un ruolo da comprimario, soprattutto senza Champions League. Nei giorni scorsi ci sono stati sondaggi di club brasiliani ma l'intenzione dell'ex Salisburo è quella di rimanere in Europa.

Tommaso Pobega: esperienza positiva, seppur non da titolarissimo, nel Bologna di Italiano. I rossoblu non eserciteranno la clausola da 12 milioni di euro e proveranno a trattare col Milan per arrivare al centrocampista a cifre inferiori. Qualora non si arrivasse ad un accordo Allegri lo terrebbe volentieri in rosa per le rotazioni a centrocampo. Da capire invece quali sono le intenzioni del calciatore.

Lorenzo Colombo: i sei gol in Serie A dello scorso campionato non sono serviti ad evitare la retrocessione all'Empoli. Farà ovviamente ritorno alla base e come sempre nelle ultime estati si ragionerà su un nuovo prestito o se separarsi in maniera definitiva.

Kevin Zeroli: l'esperienza a Monza non è andata così bene, soprattutto per demeriti non suoi: solo 8 presenze in campionato e una retrocessione che ormai era impossibile da evitare. Anche lui farà ritorno a Milanello e si ragionerà su un prestito per fargli acquisire un minutaggio adeguato durante la stagione.

Devis Vasquez: alti e bassi ad Empoli, ma la stagione è stata positiva, soprattutto viste le aspettative, nonostante la retrocessione. Rientrerà alla base ma senza disfare le valigie.

Marko Lazetic: 43 presenze ma solo 3 gol con il FK TSC Bačka Topola. Il futuro del classe 2004 sarà di sicuro lontano da Milano.