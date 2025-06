Tiziano Crudeli su Balotelli: “Un talento sprecato, avrebbe meritato di più"

Tiziano Crudeli, celebre voce rossonera e volto noto delle trasmissioni sportive italiane, è tornato a parlare del Milan e dei suoi protagonisti in un recente intervento in un podcast web. Tra i vari argomenti toccati, non poteva mancare un commento su Mario Balotelli, uno dei calciatori più discussi degli ultimi anni in Italia.

Con il suo stile diretto e appassionato, Crudeli ha ricordato i momenti in cui Balotelli indossava la maglia del Milan, sottolineando come le sue doti tecniche fossero fuori discussione: “Mario aveva tutto per diventare un fuoriclasse assoluto. Quando toccava palla, si vedeva che era un talento naturale.”

Tuttavia, il commentatore non ha nascosto un certo rammarico per l’evoluzione della carriera dell’attaccante: “Mi sarei aspettato un altro tipo di percorso da lui, è stato uno spreco purtroppo.. il talento non basta, e purtroppo l’esplosione del suo carattere ha spesso preso il sopravvento.”

Crudeli, pur mantenendo un tono ironico e affettuoso, ha evidenziato come Balotelli rappresenti uno di quei casi in cui il potenziale non è stato pienamente espresso.