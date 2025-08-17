Mercato difensori, nessuno in Italia ha speso e incassato come il Milan

Nessuno ha speso in Italia quanto il Milan in difesa. Con l'arrivo di Zachary Athekame, che si aggiunge a quelli di Koni De Winter e Pervis Estupinan, i rossoneri hanno sborsato 47 milioni di euro in questa finestra di mercato. Al secondo posto di questa speciale classifica (dati Transfermarkt) c'è la Juventus a quota 44.1 milioni, in virtù dell'acquisto di Joao Mario e dei riscatti di Kelly e Kalulu. A chiudere il podio il Napoli con 40 con gli arrivi di Beukema e Marianucci.

Allargando il discorso a tutto il mondo, il Milan è invece 7°. Praticamente irraggiungibile il Real Madrid che per rinforzare la difesa ha speso 122.5 milioni con gli acquisti di Huijsen, Alexander-Arnold e Carreras. Con l'arrivo di Giovanni Leoni il Liverpool si è avvicinato notevolmente: i reds hanno già speso 46.9 milioni per l'ex milanista Kerkez e 40 per Frimpong. Seguono Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea e Bournemouth.

Se invece parliamo di entrate limitatamente alla difesa, il Milan è secondo solamente al Bournemouth: 87.3 i milioni incassati dalle cessioni di Thiaw, Theo Hernandez, Kalulu, Emerson Royal, Pellegrino e dal prestito di Filippo Terracciano. Gli inglesi invece hanno incassato addirittura 172.4 milioni.

