Allegri a Milan Tv: "Modulo? L'importante è che la squadra faccia una buona fase offensiva e difensiva"

Vigilia in casa Milan, domani si ricomincia e inizia la nuova stagione. I rossoneri sono chiamati all'impegno in Coppa Italia, valido per i trentaduesimi della competizione nazionale, contro la squadra di Serie B del Bari che sarà ospite a San Siro alle ore 21.15. Un'occasione per vedere all'opera, prima dell'inizio del campionato sei giorni dopo il 23 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri, tornato alla guida del Diavolo dopo 11 anni. Il tecnico rossonero ha parlato a Milan Tv per presentare la sfida. Le parole di Allegri.

Sulla partita di domani: "Per noi la Coppa Italia è uno dei tre obiettivi da raggiungere. Domani è una partita importante, va vinta sul campo: tutti lo sappiamo. Inizia la stagione e dobbiamo farci trovare pronti. Bisogna avere grande rispetto del Bari e grande senso di responsabilità"

Sul clima pre debutto: "C'è grande entusiasmo, ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio ma dovremo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica. Soprattutto dovremo avere grande rispetto del Bari che è una squadra ben organizzata, con un buon allenatore, hanno fatto una buona preparazione estiva. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti in Coppa Italia per arrivare a maggio alle finali"

Sull'importanza della gara contro il Bari: "Credo che per noi sia molto importante a livello mentale. Poi il campionato si giocherà su 38 partite e come ho sempre detto il campionato non si vincono o perdono in una partita ma bisogna mantenere un grande equilibrio: non bisogna esaltarsi quando le cose vanno bene, non bisogna deprimersi quando ci saranno i momenti di difficoltà. Bisognerà avere grande rispetto e forza, sia nelle grandi partite ma anche contro le squadre medio-piccole che sono le partite che faranno la differenza in campionato"

Sull'importanza della Coppa Italia: "La Coppa Italia all'inizio nessuno gli dà peso o valore: come tutte le competizioni quando inizi ad arrivare alle semifinali, diventa importante anche perchè poi ti permetterebbe di giocare la Supercoppa l'anno dopo. È uno dei nostri tre obiettivi visto che quest'anno non potremo giocare la Champions"

Sul modulo: "Non sono un grande amante dei numeri, 4, 3 o 5. L'importante è che la squadra faccia una buona fase offensiva, con la tecnica che i giocatori hanno, e soprattutto una fase difensiva. Credo che come squadra ci stiamo lavorando e va migliorata: dai numeri del campionato non si stacca, se prendi un tot di gol arrivi in una posizione. Il nostro obiettivo è occupare a fine stagione una delle prime quattro posizioni"

Sul club: "Credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene nelle uscite e nelle entrate. L'importante è che ci sia, come c'è, grande entusiasmo e grande voglia di fare, convinzione nei mezzi della squadra. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito. Normale che ora inizia la stagione e salirà la pressione".

Sulla squadra in vista della stagione: "Questa squadra ha dei valori. Poi il calcio non è una scienza esatta e ci sono annate in cui le cose non vanno bene ma non è che il giocatore perde di valore. L'anno scorso la squadra ha fatto una finale di Coppa Italia e ha vinto una Supercoppa, ha fatto delle buone cose. Quest'anno inizia un'altra stagione e bisogna essere concentrati su un obiettivo che tutti devono avere ben chiaro avanti".