Hojlund ha aperto al Milan, ma vuole garanzie sul riscatto: la situazione

Oggi pomeriggio il Manchester United sarà impegnato nella gara di campionato contro l'Arsenal: Rasmus Hojlund gocherà, resterà in panchina 90' oppure andrà direttamente in tribuna? Il Milan è spettatore molto interessato di quello che succederà a Old Trafford. Chiaro che se non dovesse mettere piede in campo per nemmeno un minuto o non essere nemmeno in distinta, allora potrebbe essere un assist importante per il Diavolo, anche se la trattativa resta tutt'altro che semplice.

GARANZIE SUL FUTURO - Lo riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina che spiega che il giocatore danese ha aperto alla possibilità di andare via e di sposare il progetto del Milan, ma continua a pretendere una cosa molto "semplice": vuole infatti un trasferimento a titolo definitivo o un prestito con condizioni favorevoli per il suo riscatto a fine stagione. Insomma, Hojlund non vuole ritrovarsi tra un anno nella stessa situazione attuale e chiede quindi garanzie sul riscatto da parte del Diavolo. L'ex Atalanta si aspetta un diritto di riscatto non a 40 milioni di euro, ma a una cifra più bassa.

LE ALTERNATIVE - I prossimi giorni saranno decisivi perchè ovviamente il club di via Aldo Rossi non può aspettare all'infinito e deve avere il tempo per andare eventualmente su un altro centravanti che resta il grande obiettivo del Milan in questa ultima parte del mercato estivo. Tra le alternative, uno dei nomi più caldi è sempre quello di Nicolas Jackson che è in uscita dal Chelsea. Gli altri profili in lista sono Boniface del Bayer Leverkusen, Vlahovic della Juventus, Embolo del Monaco (è stato offerto, ma per ora non scalda), Ramos del PSG (che però ha costi elevati e vuole restare a Parigi) e Krstovic del Lecce.

