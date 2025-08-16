Probabile formazione Milan: si va verso la difesa a tre, due nuovi dall'inizio

L'attesa è finita, domani gioca l'AC Milan. I rossoneri scenderanno in campo domani per l'esordio ufficiale stagionale che, quest'anno, avverrà in Coppa Italia a San Siro contro il Bari. I rossoneri si giocheranno i trentaduesimi della competizione e avranno modo di vedere a che punto sono della loro crescita in vista del debutto in Serie A che sarà invece sabato 23 agosto, sempre in casa, contro la Cremonese.

Massimiliano Allegri, che domani sarà squalificato e dunque sarà seduto in tribuna, ha parlato così ai microfoni di Milan Tv in merito allo schieramento da utilizzare: "Non sono un grande amante dei numeri, 4, 3 o 5. L'importante è che la squadra faccia una buona fase offensiva, con la tecnica che i giocatori hanno, e soprattutto una fase difensiva". Ciononostante la sensazione è che il tecnico livornese farà affidamento sulla difesa a tre, composta dai veterani rossoneri Tomori-Gabbia-Pavlovic che si schiereranno davanti a capitan Maignan. Sugli esterni dovrebbe esserci spazio per Saelmaekers a destra e il nuovo arrivo Estupinan a sinistra. In mezzo invece le chiavi del centrocampo affidate a un altro nuovo arrivo come Ricci, spalleggiato da Loftus-Cheek e Fofana. Davanti Allegri si affiderà alla coppia Pulisic-Leao.

Ci si attende una panchina, dunque, per i nuovi acquisti Jashari e Modric, che ancora devono trovare la migliore condizione, come anche per Santiago Gimenez, arrivato insieme al croato. A disposizione, ma sempre a gara in corso, pure De Winter e Athekame.

MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 4 Ricci, 19 Fofana, 2 Estupinan

11 Pulisic, 10 R.Leao

All. Landucci (vice)

A disp.: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 20 Jimenez, 24 Athekame, 5 De Winter, 33 Bartesaghi, 14 Modric, 30 Jashari, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 7 Gimenez.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: Allegri

Di seguito si riporta la designazione completa:

MILAN – BARI h. 21.15

ARENA

FONTEMURATO – VOTTA

IV: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINELLI

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA

Data: domenica 17 agosto 2025

Ora: 21.15

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Canale 5

Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity