Athekame a Milan TV: "Milan grande opportunità per me, non vedo l'ora di iniziare. Porterò voglia e personalità per aiutare la squadra"

vedi letture

Va di moda la Svizzera rossonera. Dopo Ardon Jashari, in quel di Milanello arriva anche Zachary Athekame, appena approdato in rossonero a completare e per adesso archiviare una fase molto calda del calciomercato milanista. Il nuovo terzino svizzero è intervenuto così ai microfoni di Milan TV:

Buon feeling

"Mi sento bene e in forma, sono molto orgoglioso di vestire questi prestigiosi colori. Non vedo l'ora di giocare".

Hai già vestito i colori rossoneri a Neuchâtel

"Sì è vero, devo dire che il rossonero mi dona! Sono felice di poter indossare ancora questi colori".

Sarai uno dei giocatori più giovani della rosa

"Sì è vero, credo di poter migliorare imparando molto dai miei compagni di squadra, perchè qui c'è molta esperienza. Sono contento di aver avuto questa opportunità".

Svizzero, come Jashari

"Sì, conosco Ardon dall'U21 della Svizzera. Ho già parlato con lui, non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo a Milanello".

Come pensi si adaterranno le tue qualità a calcio italiano?

"Conosco la Serie A, è un campionato molto tattico e difficile. Io penso di portare personalità e carattere per cercare di aiutare la squadra nel migliore dei modi".

Dalla Svizzera alla Serie A

"Sono due campionati e paesi diversi, qui il calcio è molto tattico rispetto che da altre parti, sarò curioso di imparare tutto dai miei compagni".

Dove preferisci giocare?

"Sono un terzino destro, ma posso giocare come laterale alto nel 3-5-2".

Già parlato con Allegri?

"Sì ci siamo sentiti, mi ha detto che questo campionato è importante per i difensori, è un posto dove poter imparare bene la tattica. Io sono entuasista e non vedo l'ora di iniziare".

Quanto sei determinato e cosa ti aspetti?

"Come già detto sono carico e voglioso di poter crescere e migliorarmi sotto tutti i punti di vista. Arrivo al Milan con grande determinazione e ambizione".

Dove puoi migliorare?

"Sono giovane, ho molto da imparare ancora e credo che sarà tutto un discorso generale, non c'è qualcosa di specifico: migliorerò grazie a club e allenatore".