Kompany: "Se non vinci la Supercoppa tendi a dire che non è importante"

Il calcio tedesco ricomincia ufficialmente questo weekend e come da tradizione ad aprire le danze sarà la Supercoppa di Germania che, questa sera, metterà a confronto i campioni di Bundesliga del Bayern Monaco e i vincitori dell'ultima edizione di DFB Pokal lo Stoccarda. Calcio di inizio alle ore 20.30. Il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida e ha espresso il suo parere anche sul vaore della competizione.

Le parole di Kompany sulla Supercoppa: "So per esperienza che ti piace dire che la Supercoppa è molto importante dopo che l'hai vinta. Se non la vinci, tendi a dire che non è così importante. Io l'ho vinta alcune volte nella mia carriera, e per noi come club ogni trofeo è importante, quindi anche questo lo è".

Sulla Bundesliga e il ruolo del Bayern da favorito: "Non mi piace giudicare gli altri club. Siamo stati molto dominanti in campionato, vogliamo fare il prossimo passo come club, anche se abbiamo chiuso con 80 punti. Ma vogliamo fare qualcosa in più, questo è sempre il nostro obiettivo".