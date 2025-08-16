Tra Hojlund e Vlahovic c'è Gimenez: El Bebote vuole dimostrare di poter reggere il peso dell'attacco rossonero

Domani è di di nuovo tempo di calcio giocato, con la sfida al Bari in Coppa Italia. Il Milan però continua a pensare anche al mercato e l'obiettivo è sempre un centravanti. Da Rasmus Hojlund a Dusan Vlahovic, Igli Tare sta continuando a lavorare per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo centravanti di peso.

Un attaccante con le spalle larghe però il Milan ce lo ha già, e proprio lui dovrà convincere Allegri e dimostrare di poter reggere il peso dell'attacco: Santiago Gimenez ha iniziato bene questo precampionato con prestazioni convincenti, nonostante sia stato solo calcio di luglio e agosto. El Bebote, arrivato dal Feyenoord con l'ambizione di rivoluzionare il reparto offensivo dei rossoneri, ha avuto un primo adattamento altalenante che ha condizionato il suo rendimento.

Le voci su un altro ipotetico centravanti adesso non aiutano perché Santi vuole dimostrare di poter essere il numero 9 titolare di questa squadra, come confermato da lui stesso a Sky Sport qualche giorno fa: "Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi. "Mi sento molto bene, grazie a Dio. Ho potuto godermi il tempo con i miei cari, con la mia famiglia. Ora ho tanta energia per quello che verrà e sicuramente darò tutto per il club".

Da capire se alla fine il Mila virerà su Hojlund, Vlahovic o se alla fine ci sarà qualche colpo di scena. Gimenez, però, ha voglia di dimostrare tutto il suo valore. Al Feyenoord ha fatto qualcosa di importante dimostrando di avere la forza fisica e mentale per dirigere le manovre in attacco, adesso deve confermarsi in Italia, al suo primo anno completo, per far capire a Max Allegri di poter essere quella macchina da gol che di cui il tecnico livornese ha bisogno in questa sua nuova esperienza a Milano.