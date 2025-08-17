Il Marsiglia e De Zerbi rivogliono Bennacer. Ma c'è il nodo formula da sciogliere

Il Marsiglia e De Zerbi rivogliono Bennacer. Ma c'è il nodo formula da sciogliereMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:48Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Dopp il ko sul campo del Rennes, Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, spera in qualche nuovo rinforzo e una pista che potrebbe diventare calda nei prossimi giorni è quella che porta ad Ismael Bennacer, centrocampista che il Milan ha messo ai margini del progetto e dunque in uscita. L'algerino ha già giocato nell'OM la seconda parte della scorsa stagione. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che c'è però da sciogliere il nodo della formula dell'eventuale trasferimento di Bennacer al Marsiglia: il Diavolo vorrebbe infatti cederlo a titolo definitivo, mentre i francesi puntano ad altro prestito. 

Questi i numeri di Bennacer con la maglia del Marsiglia nella seconda parte della stagione 2024-2025
PRESENZE LIGUE 1: 12
GARE DA TITOLARE: 8
MINUTI IN CAMPO: 650'
GOL: 0
AMMONIZIONI: 2
 