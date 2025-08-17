Il Marsiglia e De Zerbi rivogliono Bennacer. Ma c'è il nodo formula da sciogliere
Dopp il ko sul campo del Rennes, Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, spera in qualche nuovo rinforzo e una pista che potrebbe diventare calda nei prossimi giorni è quella che porta ad Ismael Bennacer, centrocampista che il Milan ha messo ai margini del progetto e dunque in uscita. L'algerino ha già giocato nell'OM la seconda parte della scorsa stagione. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che c'è però da sciogliere il nodo della formula dell'eventuale trasferimento di Bennacer al Marsiglia: il Diavolo vorrebbe infatti cederlo a titolo definitivo, mentre i francesi puntano ad altro prestito.
Questi i numeri di Bennacer con la maglia del Marsiglia nella seconda parte della stagione 2024-2025:
PRESENZE LIGUE 1: 12
GARE DA TITOLARE: 8
MINUTI IN CAMPO: 650'
GOL: 0
AMMONIZIONI: 2
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan