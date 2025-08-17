Manchester United, Amorim: "Hojlund è una delle opzioni, ogni settimana scelgo quella che ritengo migliore

MilanNews.it
di Federico Calabrese

Nel prepartita di Manchester United-Arsenal, Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, ha parlato così di Rasmus Hojlund, non convocato per la sfida contri i Gunnes: “Rasmus è una delle opzioni. Ogni settimana scelgo quella che ritengo migliore e questa settimana ho scelto questa".