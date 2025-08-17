Milan-Bari, quando nel 1961 l'attaccante Virgili entrò in porta e fornì un assist decisivo

© foto di Ivan Cardia
Oggi alle 19:13News
di Federico Calabrese

Stasera il Milan ospiterà il Bari a San Siro. Una divertente aneddoto arriva dal lontano 30 aprile 1961, accadde qualcosa di incredibile: durante la gara, il portiere del Bari si infortunò alla spalla ed entrò un attaccante, Virgili, tra i pali. Eppure fu lui a fornire l’assist decisivo per il gol di Catalano, nonostante un braccio dolorante.

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity