Milan-Bari, 88 anni dopo il primo incontro in Coppa Italia: finì 3-1 per i rossoneri

Oggi alle 19:37News
di Federico Calabrese

Stasera torna Milan-Bari, 88 anni dopo il primo incontro in Coppa Italia. La prima sfida risale al 27 maggio 1937, quando venne giocata la ripetizione dei quarti di finale dopo il 2 a 2 a Bari. I rossoneri si imposero per 3 a 1 grazie alle reti di Capra, Cresta e Boffi che resero inutile la rete del pugliese Ferrero.

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity