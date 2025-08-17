Contro il Bari in Coppa Italia al primo turno come nel 1987: era il Milan di Sacchi

Oggi alle 18:37News
di Federico Calabrese

La stagione del Milan inizierà questa sera contro il Bari per la sfida di Coppa Italia. Una simpatica curiosità e un buon augurio, si spera, per i tifosi rossoneri: il primo turno di Coppa Italia 2025 vede Milan-Bari, proprio come nel 1987, quell’anno fu l’inizio dell’era Sacchi con il Milan che poi vinse lo Scudetto.

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity