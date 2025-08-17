live mn Verso Milan-Bari: 3-5-2 con Leao e Pulisic davanti. Ballottaggio a sinistra

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

14.44 - Stasera il Milan ospiterà il Bari nei 32esimi di Coppa Italia e la gara si giocherà una grandiosa cornice perchè a San Siro sono previsti circa 70 mila spettatori. Le bigletterie nord e sud dello stadio saranno aperte dalle 16 fino all’inizio della partita per gli ultimi biglietti ancora disponibili. Nonostante oggi sia il 17 agosto, il pubblico milanista risponde ancora una volta presente e conferma la sua enorme passione e curiosità per il nuovo Milan di Max Allegri.

14.05 - Per la gara di questa sera contro il Bari a San Siro, valida per i 32esimi di Coppa Italia, Massimiliano Allegri avrà tutta la rosa a disposizione, a parte il terzo portiere Lorenzo Torriani che è out per un problema al dito di una mano rimediato in settimana in allenamento. Tra i convocati del tecnico livornese ci sono il portiere della Primavera Matteo Pittarella e il difensore centrale Valeri Vladimirov, entrambi classe 2008.

13.46 - Massimiliano Allegri ha un solo dubbio di formazione per la gara di stasera contro il Bari, valida per i 32esimi di Coppa Italia: a sinistra Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan sono infatti in ballottaggio per una maglia da titolare come esterno nel 3-5-2 rossonero. L'unico dei nuovi acquisti che giocherà dal primo minuto è Samuele Ricci. Gli altri, tra cui anche Luka Modric, partiranno inizialmente dalla panchina.

13.30 - Nel Milan che stasera scenderà in campo dal primo minuto contro il Bari nei 32esimi di Coppa Italia, l'unico nuovo acquisto estivo che giocherà sicuramente dal primo minuto è Samuele Ricci che verrà schierato davanti alla difesa nel 3-5-2 pensato da Massimiliano Allegri. Ha qualche chance di partire titolare anche Pervis Estupinan, che però è in ballottaggio con Davide Bartesaghi a sinistra. Gli altri nuovi innesti milanisti (Terracciano, Modric, Jashari, Athekame e De Winter) inizieranno invece dalla panchina.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno alla prima gara ufficiale della stagione del Milan che stasera alle 21.15 ospiterà a San Siro il Bari nel match valido per i 32esimi di Coppa Italia. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le novità che arriveranno dal ritiro della squadra di Max Allegri. Restate con noi!!!

