VIDEO MN - Il Milan è arrivato a San Siro, alle 21 il fischio d'inizio della sfida contro il Bari
Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Bari, prima partita ufficiale della stagione 2025/2026. Proprio in questi minuti la formazione rossonera è arrivata a San Siro accolto da un pubblico caloroso: in questa calda sera di agosto sono infatti previsti più di 60mila tifosi per i trentaduesimi di Coppa Italia.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BARI
MILAN (3-5-1-1): ︎ Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñan; Pulisic; Leao. A disp. Pietro Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah. All. Massimiliano Allegri.
BARI: Cerofolini, Sibilli, Pagano, Bellomo, Moncini, Pereiro, Vicari, Dickmann, Braunoder, Nikolaou, Dorval. A disp. Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Teixeira, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj. All. Fabio Caserta.
