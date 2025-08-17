Mutti: "Bari test importante per il Milan. La nuova Serie A? Napoli favorito, ma le milanesi possono impensierirlo"

A TuttoMercatoWeb.com, Bortolo Mutti ha commentato così il match di stasera tra Milan e Bari di Coppa Italia: “Milan-Bari sarà un test importante per entrambe. Il Milan ha cambiato guida tecnica e scelto un allenatore pragmatico e deciso sul piano del risultato, riuscirà a creare delle aspettative importanti e vedremo una squadra più concreta. È un test che confermerà il lavoro fatto in questo periodo di avvicinamento al campionato dove certi equilibri su cui hai lavorato devono consolidarsi. Il risultato conta ma queste partite servono a verificare le tracce di lavoro”.

Sulla nuova Serie A e sugli ultimi giorni del mercato estivo, Mutti ha spiegato: "La nuova Serie A? Occhio alla Roma di Gasperini, potrebbe essere la mina vagante. Ovviamente parte favorito il Napoli, ma Milan e Inter possono impensierire. Che mercato mi aspetto? Quella di Lookman è una situazione paradossale, vedremo come finirà. Al Milan manca un finalizzatore che potrebbe essere Vlahovic: Allegri lo stima e vede in lui il giocatore ideale. E io pure”.