Milan-Bari, quando i tifosi ospiti vennero deviati in tribuna stampa e incontrarono Gullit

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Oggi alle 20:01News
di Federico Calabrese

Simpatici ricordi per i tifosi del Bari a San Siro, con i sostenitori dei Galletti che stasera saranno nuovamente a Milano. In una trasferta davvero inaspettata, tifosi baresi vennero deviati attraverso la tribuna stampa e si ritrovarono a passare quasi di fronte a Ruud Gullit durante un’intervista post-partita. Un ricordo surreale e divertente per chi c’era.

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity