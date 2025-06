Milan, piace Doué dello Strasburgo ma c'è la concorrenza del Chelsea

vedi letture

Il Milan, non è una novità, è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Kyle Walker farà ritorno a Manchester ed Emerson Royal è in uscita: il club rossonero, riporta Luca Bianchin sulla Gazzetta Dello Sport, ha preso informazioni su Guéla Doué, fratello del Désiré che ha fatto doppietta all'Inter nel 5-0 di Monaco in finale di Champions League.

Il Doué terzino piace ai rossoneri per diversi fattori: età, ha 22 anni, atletismo, applicazione e reattività. Un anno fa è passato dal Rennes allo Strasburgo per circa 6,5 milioni di euro, con il club francese che lo oggi valuta 20 milioni di euro. Non solo il prezzo come possibile ostacolo, ma anche la concorrenza: Guéla piace anche all'Eintracht Francoforte e al Chelsea. I Blues hanno una corsia preferenziale dato che la proprietà dei due club e la stessa e nel recente passato le operazioni tra Inghilterra e Francia sono state diverse.