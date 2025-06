Kyle Walker resta in Premier? L'ex Milan finisce nel mirino dell'Everton

Come riportato da Fabrizio Romano, dopo il Fenerbahçe anche l’Everton ha avviato contatti con il Manchester City per Kyle Walker. L’esperto terzino destro inglese è entrato nella lista delle possibili new entry dei Toffees, che cercano un rinforzo per la fascia destra della difesa.

Walker, attualmente al Manchester City, potrebbe così cambiare squadra nella prossima finestra di mercato, con Everton e Fenerbahçe pronti a contenderselo. Resta da vedere quale sarà la destinazione finale per il giocatore. Dopo un inizio incoraggiante al Milan – dove era approdato con grandi aspettative e un bagaglio di esperienza internazionale – le sue prestazioni non hanno convinto pienamente. Infortuni e discontinuità ne hanno limitato l’impatto, portando il club rossonero a considerare nuove soluzioni per quella zona di campo. Da monitorare anche la situazione di Emerson Royal, in ottica Betis. A destra, il Milan punterebbe molto su Saelemakers e Jimenez.